Manchester City sans convaincre par Adonis Vesin (iDalgo) Un but, trois points et c'est tout. Manchester City n'a pas brillé ce samedi sur la pelouse de Sheffield, avant-dernier de la Premier League (1-0). L'éclair est venu de Kyle Walker (28e) d'une frappe de vingt-cinq mètres à ras de terre. Le premier but à l'extérieur en championnat dans la carrière de l'international anglais (50 sélections). Pour le reste, les hommes de Pep Guardiola ont contrôlé la rencontre (65 % de possession), sans se montrer spécialement dangereux. Les Blades ont failli cueillir les Citizens sur leur seul tir cadré : en position de un-contre-un, Brewster s'est précipité sur son tir et n'a pas réussi à lober Ederson à l'entrée dans la surface (71e). Avant la réception de Liverpool, les Skyblues (11 points) recollent à deux longueurs du leader Everton. Sheffield, et son unique point, pourrait se retrouver lanterne rouge derrière Fulham.

