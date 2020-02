Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manchester City s'incline contre Tottenham Reuters • 02/02/2020 à 19:46









Manchester City s'incline contre Tottenham par Matthieu Cointe (iDalgo) Tottenham remporte le choc de la 25e journée de Premier League face à Manchester City. Les Spurs se sont imposés sur le score de 2 à 0 et grimpent à la cinquième place du classement. Dominateurs en première mi-temps, les Citizens ont manqué l'occasion d'ouvrir le score, avec un pénalty de Gundogan stoppé par Hugo Lloris. Zincheko a laissé ses coéquipiers à 10 après un deuxième carton jaune reçu à l'heure de jeu. Trois minutes plus tard, Steven Bergwijn marquait un but sur une belle reprise de volée pour son premier match sous son nouveau maillot. Sur une passe de Tanguy Ndombélé, Heung-Min Son a ensuite fait le break à la 70e minute de jeu. Manchester City reste deuxième et a désormais 22 points de retard sur Liverpool au classement. Tottenham n'est plus qu'à 4 longueurs de la quatrième place de Chelsea.

