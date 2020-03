Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manchester City qualifié sans briller, Tottenham prend la porte Reuters • 05/03/2020 à 00:39









Manchester City qualifié sans briller, Tottenham prend la porte par Matthieu Cointe (iDalgo) Les Citizens ont eu du mal mais se sont imposés contre Sheffield Wednesday (1-0) en 8e de finale de la FA Cup. Face au 12e de Championship, les hommes de Pep Guardiola ont mis une période avant de se mettre en route. Sur une passe de Benjamin Mendy, Sergio Aguero a libéré les siens en profitant d'une faute de main du gardien adverse. Manchester City est toujours en course pour défendre son titre. De son côté, Tottenham sort par la petite porte. Les Spurs se sont fait éliminer par Norwich à l'issue d'une séance de tirs aux buts (1-1, 2-3 tab). Vertonghen avait ouvert le score dans le premier quart d'heure avant que Drmic n'égalise en fin de rencontre. Les joueurs de Leicester ont quant à eux fait le minimum pour atteindre les quarts. Ricardo Pereira a inscrit le seul but du match face à Birmingham dans les dix dernières minutes de jeu (1-0).

