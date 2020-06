Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manchester City plombe Arsenal Reuters • 17/06/2020 à 23:37









par Léo De Garrigues (iDalgo) Manchester City n'a pas perdu le rythme pendant le confinement. Les troupes de Pep Guardiola ont profité des errements défensifs d'Arsenal pour s'imposer facilement (3-0). David Luiz, sur le banc des Gunners en début de rencontre, est entré en jeu à la 24e minute et a livré une prestation très difficile. Coupable d'une grossière erreur défensive, il a offert le premier but à Raheem Sterling juste avant la mi-temps. Après la pause, l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain a accroché Riyad Mahrez dans la surface, entraînant son expulsion et le but du break signé Kevin de Bruyne. Phil Foden a parachevé le succès mancunien en marquant dans les arrêts de jeu. Au classement, Manchester City, 2e, prend 7 points d'avance sur Leicester tandis que Arsenal reste à la 9e place.

