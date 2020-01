Manchester City plie Manchester United

Sans forcer, City a bousillé United en marquant trois buts en une seule période et mis un pied en finale de League Cup. Une soirée à la faveur des Sky Blues, qui ont de nouveau démontré que Manchester n'était plus rouge.

Manchester United 1-3 Manchester City

Hiérarchie dissimulée ? Hiérarchie respectée

Manchester sous tension

Longtemps, la bataille de Manchester a viré au rouge. Mais depuis quelques années, les supporters desrefusent de considérer que cette couleur s'est transformée en bleu. Cette soirée de début janvier, énième jour de derby basculant dans le camp de City, aura-t-elle enfin convaincu les fans de MU que leur ville n'était plus en leur possession ? Rien n'est moins sûr. Ce qui est revanche certain, c'est que lesont fait ce qu'il fallait pour prouver que la cité était la leur. Comment ? En démontant United sur leur propre terrain et en mettant neuf orteils sur dix en finale de la League Cup, grâce à une large victoire à Old Traford en demies aller de la compétition. La réalité est parfois très difficile à avaler...Il faut dire que MU, déjà faiblard cette saison, se présente sans quelques éléments importants : Maguire ou Pogba, pour ne citer qu'eux, ne peuvent pointer au rendez-vous. En face, City répond au contraire par un onze impressionnant avec Sterling en pointe. Invaincus depuis quinze rencontres en Coupe de la Ligue et lauréats des deux dernières éditions, les visiteurs font donc rapidement respecter la hiérarchie : au quart d'heure de jeu, Silva balance une sublime praline pour l'ouverture du score.