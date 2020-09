Manchester City peut-il vraiment mieux faire sous Pep Guardiola ?

À l'entame de sa cinquième saison en Angleterre et avant la réception de Leicester pour le compte de la troisième journée de Premier League, Pep Guardiola peut avoir quelques doutes sur sa capacité à faire passer un nouveau cap à Manchester City. Car l'entraîneur espagnol, dont la formation a affiché quelques limites l'année dernière, a du mal à se réinventer et à innover de manière pertinente dans ses réflexions. Mais son intelligence a encore, à coup sûr, quelques tours à jouer.

Manchester CityLeicester le 27/09/2020 à 17:30 Premier League

Guardiola

N'en déplaise à son air souvent serein, Pep Guardiola est toujours en surchauffe. Celui qui, selon la légende, ne peut décrocher du football plus de 32 minutes garde constamment les méninges en activité. En ce moment peut-être encore plus qu'à l'accoutumée, d'ailleurs. Normal : pour la première fois depuis son arrivée en Angleterre, et au sortir d'une saison décevante seulement enjôlée par une Coupe de la Ligue, l'Espagnol est réellement sous pression. Parce qu'il n'a pas encore réussi à amener Manchester City en finale de Ligue des champions malgré des dépenses faramineuses, parce qu'il a vu Liverpool prendre l'ascendant au sein du pays et parce que son équipe ne semble plus évoluer dans le jeu. Parce qu'il entend, également, de plus en plus de critiques à son encontre. À la suite de l'élimination contre l'Olympique lyonnais en quarts de finale de C1 durant le, les voix (plus ou moins légitimes) du foot s'en sont en effet donné à cœur joie. Des exemples ?