Manchester City n'accepte pas sa culpabilité et fait appel

Un appel avant la sanction. Manchester City continue de se défendre et de clamer son innocence face au verdict qui le rend coupable de 114 infractions financières . Dans un communiqué publié ce vendredi, les Skyblues indiquent avoir déposé « un recours complet contre l’avis rendu par la Commission de la Premier League dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée par cette dernière » . Les Mancuniens parlent également d’un avis qui « contient des erreurs manifestes […], tant sur le plan juridique que sur celui des principes et des faits, et qui n’est pas fiable » .

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LP pour SOFOOT.com