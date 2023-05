Manchester City, monstre sacré

La contre-performance d'Arsenal au City Ground de Nottingham a officialisé ce qui était devenu inéluctable : Manchester City reste au sommet de la Premier League. Malgré un retard conséquent en janvier, les Skyblues ont eu la peau des Gunners , à l'usure, pour entériner leur suprématie.

Plus qu’une hégémonie, Pep Guardiola a construit une dynastie. Manchester City a officiellement conquis un troisième titre de champion d’Angleterre de rang ce samedi. Une performance rarissime outre-Manche : depuis l’après-guerre, seuls le Liverpool des eighties (1982, 1983, 1984) et le United de Sir Alex Ferguson (1999, 2000, 2001 puis 2007, 2008, 2009) avaient réussi pareil exploit. Surtout, les Skyblues ont raflé cinq championnats en six ans et pourraient franchir la barre des 90 points pour la troisième fois dans ce laps de temps. Des chiffres assourdissants, qui témoignent d’une extrême constance dans le niveau de performance. Tout en se renouvelant.

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com