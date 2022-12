Manchester City maîtrise Liverpool

Au terme d'une partie décousue, Manchester City a pris le meilleur sur un Liverpool inefficace (3-2) ce jeudi soir à l'Etihad Stadium. Après plus d'un mois sans jouer, Erling Haaland s'est évidemment illustré.

Manchester City 3-2 Liverpool

Dix minutes suffisent à Haaland

Quoi de mieux qu'un gros duel entre Manchester City et Liverpool pour replonger la tête la première dans le foot européen et chasser les fantômes qui hantent nos têtes depuis dimanche ? Sur le papier, difficile de trouver mieux. Et sur le terrain alors ? Malgré deux onze de départ expérimentaux, les deux formations ont délivré un spectacle plaisant, qui a finalement tourné en faveur des locaux, et dans lequel Erling Haaland a pu à nouveau pointer le bout de son nez.City prend rapidement les commandes du jeu à coup de sorties de balle millimétrées, combinaisons en triangle, et renversements. Envoyé dans la bataille sur le côté gauche de l'attaque des, Cole Palmer est particulièrement en vue, même s'il rate la première grosse situation de la partie en se loupant sur un centre parfait d'Haaland. Le Norvégien, qui lui n'avait plus joué de match officiel depuis 42 jours, n'a pas besoin de plusieurs munitions pour faire trembler les filets. Sur un caviar signé Kevin De Bruyne, le cyborg envoie une volée spectaculaire que Caoimhín Kelleher ne peut stopper. Endormi jusque-là, Liverpool se réveille et revient rapidement à hauteur grâce à Fábio Carvalho, qui conclut une jolie action collective initiée par Joël Matip. Leslaissent néanmoins beaucoup d'espaces dans leur défense et la bande à Guardiola passe plusieurs fois proches de reprendre l'avantage. İlkay Gündoğan, d'abord, voit sa frappe repoussée par le portier irlandais (36), avant que celui-ci ne réalise une superbe parade sur… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com