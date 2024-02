Manchester City : le retour des patrons

Après une période compliquée fin 2023, Manchester City est redevenu, en 2024, le rouleau compresseur que l’on connaissait. Un regain de forme que les Citizens doivent, en partie, aux retours de Kevin De Bruyne et Erling Haaland.

Fin 2023 n’est plus qu’un lointain souvenir pour Manchester City. Avec seulement 13 points engrangés sur 24 possibles pour conclure cette année historique dans l’histoire des Citizens , les joueurs de Pep Guardiola ont entamé 2024 sur une note amère. Handicapés par les absences de Kevin De Bruyne et Erling Haaland, les Mancuniens avaient alors lâché de précieux points. Ils avaient même laissé Arsenal et Liverpool les distancer au sommet du classement. Malheureusement pour les Reds , les Gunners et surtout le FC Copenhague, qui reçoit Manchester City ce mardi en huitièmes de finale allers de la Ligue des champions, le Belge et le Norvégien ont fait leur retour dans le groupe. Depuis, les Skyblues écrasent quiconque s’érige sur leur route.

Le retour du duo

Quel bilan depuis le retour du génie de la passe ? Six matchs, six victoires, et cinq caviars. Face à Newcastle, il y a un mois, pour sa première rencontre depuis sa blessure aux ischio-jambiers d’août dernier, De Bruyne égalisait cinq minutes après son entrée en jeu, puis offrait une merveille de ballon à Oscar Bobb, bourreau des Magpies dans le temps additionnel (2-3). Depuis cette entrée, les Citizens se sont (re)mis en mode rouleau compresseur. Surtout qu’ils ont également récupéré leur buteur boulimique, même s’il a mis quelques matchs avant de reprendre son rythme de croisière. En inscrivant un doublé ce samedi face à Everton (2-0) et en faisant grimper son total en Premier League à 51 buts en 50 titularisations, Erling Haaland a mis fin à une disette débutée fin novembre après un but contre le RB Leipzig en C1, période durant laquelle il a subi une blessure au pied le privant de cinq rencontres entre début décembre et mi-janvier. Après avoir fusillé Jordan Pickford, le Cyborg a entériné la victoire des siens en concluant parfaitement le service de Kevin De Bruyne.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com