Manchester City : la fuite des cerveaux

Mais que se passe-t-il à Manchester ? Deux semaines après avoir soulevé sa première Ligue des champions, les sourires de City se crispent face aux départs actés et annoncés. À peine consacré, le projet des Skyblues va (déjà) devoir se reconstruire pour perdurer au sommet.

À Manchester City, Jack Grealish n’a pas le monopole des gueules de bois légendaires. Plus de deux semaines après avoir fêté le triplé des leurs, dont la victoire en Ligue des champions, les amoureux des Skyblues en tiennent une bonne, qui ne fait que s’accentuer jour après jour. Depuis le sacre, les maux de crâne s’accumulent pour City, qui a à peine eu le temps de célébrer sa saison historique. Car si Manchester City a enfin réussi à gravir les sommets européens, le club mancunien pourrait ne pas s’y éterniser, contre toute attente, puisque plusieurs cadres sont sur le départ après cette victoire qui restera peut-être plus comme un aboutissement que comme le début d’une hégémonie façon Real Madrid de Zidane.

Gündoğan, l’envol du pionnier

Le symbole ultime de cette fuite des cerveaux qui touche le vestiaire cérébral de Pep Guardiola, c’est évidemment İlkay Gündoğan. À 32 ans, le milieu allemand vient de s’engager libre au FC Barcelone, après sept années passées à City. Au-delà de son apport sur le terrain, où il était la pierre angulaire de la mécanique citizen , l’ancien du BvB incarnait surtout le projet de l’Espagnol, puisqu’il avait été sa première recrue à son arrivée, en 2016. Plus de 300 matchs, 62 buts et autant de positionnements différents sur le terrain plus tard, le taulier allemand a estimé qu’il avait fait le tour du propriétaire. Ironie du sort, il quitte Guardiola pour aller remplacer son ex-Gündoğan au Barça, qui vient de perdre Sergio Busquets. Or, l’Allemand n’est pas le seul dans ce cas.…

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com