Manchester City : la fin du temps de l'innocence ?

Manchester City joue-t-il sa dernière Ligue des champions avant trois ans ? En tout cas, la décision de l'UEFA d'exclure le club anglais pour les deux prochaines saisons le laisse supposer. Une réponse à tous ceux qui doutaient d'un fair-play financier qui ne frappait que les petits et semblait conforter la position dominantes des " gros ", ceux des championnats " à l'Ouest ". Mais la question reste entière : est-ce une première ou juste un coup de com' pour faire taire les critiques ?

Football Leaks m'a tuer

City exclu deux ans par l'UEFA des compétitions européennes

Lors de sa mise en place, le système de régulation européen laissa sceptique de nombreux observateurs, et incrédules les supporters des premières victimes. Pour le coup, en frappant sur Manchester City, une des plus belles enseignes de la Premier League, il s'agit clairement d'envoyer un message fort, et à tout le monde. Lesvont bien sûr se pourvoir devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui risque fort de leur donner raison. Mais on se souvient que l'AC Milan, même en y ayant obtenu gain de cause, avait dû s'accorder avec l'UEFA et accepter de renoncer à la Ligue Europa.Cela dit, rien d'idyllique chez nos amis de Nyon. Leur réaction intervient à la suite des révélations des Football Leaks, et il fallut ce gigantesque travail d'investigation journalistique pour que, finalement, la belle maison du foot européen décide de ne plus fermer les yeux et finisse par s'intéresser aux pratiques de sponsoring de la propriété du cheikh émirati Mansour Bin Zayed Al-Nahyan. En cause, évidemment, des méthodes de contournement des règles du fair-play financier en gonflant les contrats de partenariat. Et donc, une sentence évidente pour qui sait utiliser la calculette de son smartphone. "Pour ce qui concerne City, il s'agit de près de 2,7 milliards qui étaient venus Lire la suite de l'article sur SoFoot.com