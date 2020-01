Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manchester City impérial face à Fulham Reuters • 26/01/2020 à 16:05









Manchester City impérial face à Fulham par Hugo Chalmin (iDalgo) Manchester City n'a pas tremblé le moindre instant lors de cette rencontre du 4ème tour de FA Cup qui l'opposait à Fulham. Les hommes de Pep Guardiola se sont facilement imposés 4 à 0 face au 3ème de Championship. Et le suspense a été de courte durée dans ce match. Dès la 6ème minute, les Whites sont réduits à dix avec l'expulsion de Ream qui concède un penalty. Gündogan se charge de le transformer et de donner l'avantage à son équipe. En infériorité numérique et sans son meilleur buteur Aleksandar Mitrovic (18 buts en championnat), blessé à la cheville, Fulham subit les assauts des Citizens. Ces derniers doublent la mise à la 19ème minute par l'intermédiaire de Bernardo Silva. L'écart est fait dans cette partie et le champion en titre de Premier League porte même le score à 3-0 avec une réalisation de Gabriel Jesus à la 72ème minute. Le Brésilien ne se gêne pas pour inscrire un deuxième but deux minutes plus tard. 4-0, la messe est dite et Manchester City accède facilement au 5ème tour de FA Cup.

