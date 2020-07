Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manchester City humilie Liverpool Reuters • 02/07/2020 à 23:40









Manchester City humilie Liverpool par Léo De Garrigues (iDalgo) Dans son nouveau costume de champion d'Angleterre, Liverpool a reçu une leçon sur la pelouse de Manchester City (4-0). Kevin De Bruyne a ouvert le score sur penalty dès la 25e minute avant que Raheem Sterling, très en jambes ce soir, ne double la mise 10 minutes plus tard. Servi sur un plateau par De Bruyne, Phil Foden a marqué le troisième but juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Alex Oxlade-Chamberlain a dévié une frappe de Raheem Sterling et marqué contre son camp. C'est seulement la deuxième défaite concédée par Liverpool cette saison en Premier League.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.