Manchester City fête son titre face à Chelsea

Sans se faire violence, City a disposé de Chelsea pour fêter son titre de champion d'Angleterre par une énième victoire. Pas la plus brillante, mais celle dont se souviendra l'histoire, avec le grand sourire d'Ilkay Güngodan soulevant le trophée de Premier League.

Manchester City 1-0 Chelsea

But : Alvarez (11 e )

C’était un dimanche de fête, à l’Etihad Stadium. Officiellement champion d’Angleterre depuis la défaite d’Arsenal la veille au soir, Manchester City recevait Chelsea pour célébrer son troisième championnat de rang. Le cinquième en six ans. Mais pour voir un feu d’artifice, il a fallu attendre la troisième mi-temps et la remise du trophée au capitaine Ilkay Gündogan. Avant cela, entre des Citizens démobilisés et des Blues pas franchement motivés, ce choc de Premier League a fait pschit . Loin, très loin de l’intensité vue face au Real Madrid sur la même pelouse ce mercredi. Ce qui n’a semblé chagriner personne à l’Etihad où, peu importe le score, l’heure était de toute façon à la fête. Et Chelsea n’avait pas l’intention de la gâcher, ni les capacités.…

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com