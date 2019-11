Manchester City fait plier Chelsea

En Angleterre, le choc du week-end a tenu ses promesses. Dans une rencontre longtemps plaisante, Manchester City a renversé Chelsea (2-1) grâce à des réalisations de Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez, qui ont répondu à l'ouverture du score de N'Golo Kanté. Les Citizens chipent la troisième place au club londonien.

Manchester City 2-1 Chelsea

City à contre-emploi

Le retour de José Mourinho en Premier League aurait presque pu éclipser l'essentiel : il y avait un match de football en Angleterre ce week-end. Un vrai choc au sommet, à l'Etihad Stadium. Une affiche alléchante entre Manchester City, quatrième au classement, et Chelsea, troisième avec une longueur d'avance sur son adversaire du jour. Une occasion en or pour la bande de Pep Guardiola de se rattraper devant son public, quinze jours après le revers contre Liverpool, et surtout de se faire une place sur le podium en repassant devant lesde Frank Lampard. Bingo, au bout d'une rencontre longtemps passionnante, Manchester City a renversé Chelsea (2-1) pour rester à neuf unités du leader liverpuldien. La lutte n'est pas encore terminée.Au coup d'envoi, les deux camps peuvent jeter un coup d'œil au-dessus au classement pour constater l'importance de cette rencontre : Liverpool vient d'empocher sa douzième victoire de la saison (sur treize matchs) et le surprenant dauphin Leicester s'est offert un petit matelas provisoire de quatre unités sur le champion en titre. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com