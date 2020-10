Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manchester City fait du surplace Reuters • 24/10/2020 à 16:29









Manchester City fait du surplace par Adonis Vesin (iDalgo) Une seule victoire lors des quatre derniers matches (1V 2N 1D). Manchester City ne réussit pas son début de saison. Ce samedi après-midi, les Citizens ont manqué l'occasion de se hisser sur le podium. Malgré une domination sans partage (70 % de possession, 7 tirs cadrés à 2), les hommes de Pep Guardiola n'ont pas trouvé les ressources pour écarter West Ham. Les Londoniens ont même débloqué la situation d'une bicyclette dans la surface d'Antonio (18e). Phil Foden a égalisé d'une frappe en pivot (1-1, 51e). Les Mancuniens pointent à présent à la onzième position, cinq longueurs derrière le leader Everton mais seulement à deux points du podium. Les Hammers sont dixièmes.

