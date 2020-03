Manchester City exclu des compétitions européennes pour deux saisons

La sanction est lourde et va servir d'exemple. Manchester City ne pourra pas participer durant les deux prochaines années aux compétitions européennes. L'UEFA en a décidé ainsi afin de sanctionner le champion en titre du championnat anglais pour ne pas avoir respecté les règles du fair-play financier. En plus de l'interdiction de jouer la Ligue des champions et la Ligue Europa, le club actuellement 2e de la Premier League et qualifié pour les 8es de finale de la C1 devra s'acquitter d'une amende de 30 millions d'euros.

Le club a immédiatement annoncé qu'il allait faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). La chambre de jugement de la Commission de contrôle financier des clubs (ICFC) a estimé que le club entraîné par Pep Guardiola s'était rendu coupable de « graves violations » des règles du fair-play financier (FPF), qui interdit à un club engagé en compétition européenne de dépenser plus que ce qu'il ne gagne et encadre étroitement les injections de capitaux de la part des propriétaires.

Les Football Leaks à l'origine de l'enquête

Le club, propriété d'un membre de la famille régnante d'Abou Dhabi, est ainsi sanctionné pour avoir « surévalué les revenus issus des contrats de sponsoring, dans ses comptes portant sur la période 2012-2016 ». De ce fait, City est « exclu des compétitions européennes pour les saisons 2020-2021 et 2021-2022 », a décidé l'UEFA. L'enquêteur en chef de l'ICFC,

