information fournie par So Foot • 03/12/2023 à 19:41

Manchester City et Tottenham se rendent coup pour coup

Citizens et Spurs se sont livrés une folle bataille ce dimanche soir, pour se quitter sur un nul spectaculaire (3-3). Les hommes de Pep Guardiola descendent à la troisième marche du podium.

Manchester City 3-3 Tottenham

Buts : Son (9e, C.S.C.), Foden (31 e ) & Grealish (81 e ) pour les Citizens // Son (6 e ), Lo Celso (69 e ) & Dejan Kulusevski (90 e ) pour les Spurs

Manchester City et Tottenham nous ont livré un match comme la Premier League aime en offrir, à base de buts en pagaille, de rebondissement, de dépassement de soi et d’un suspense omniprésent. Tantôt rouleau compresseur, tantôt dindon de la farce, les ouailles de Pep Guardiola ont fait les efforts pour rattraper l’ouverture du score londonienne puis mener au score (deux fois), mais la fougue des visiteurs ne leur a pas permis de repartir avec les trois points (3-3) . City perd la deuxième place du championnat au profit de Liverpool, et Tottenham met fin à une série de trois défaites consécutives, conservant sa position dans le top 5.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com