Manchester City et Sterling font honneur au champion Liverpool

Sacrée gueule de bois pour Liverpool. Une semaine après avoir été sacrée championne d'Angleterre, l'équipe de Jürgen Klopp a concédé sa deuxième défaite de la saison en championnat. Pas n'importe où, et surtout pas n'importe comment : à Manchester City, son dauphin, qui lui en a collé quatre et a régalé à l'Etihad Stadium (4-0). Non, ce n'était pas une soirée à faire des courbettes.

Manchester City 4-0 Liverpool

Ce diable de Sterling

Il n'est pas de beau champion sans valeureux second, paraît-il. Que Liverpool se rassure donc : si sa large avance tout au long de la saison a rendu son sacre si prévisible qu'il en aurait perdu de son charme, son dauphin, Manchester City, s'est chargé ce soir de rappeler au Royaume combien les hommes de Jürgen Klopp ont eu du mérite de l'avoir si largement devancé. À sa façon : en collant au tout nouveau roi d'Angleterre une dérouillée qui fera date (4-0). Avec, dans le rôle du maître artificier, une vieille connaissance des, qui l'ont formé, et de Joe Gomez, qui s'est frité avec à l'aller et lors du rassemblement de la sélection anglaise qui a suivi : Raheem Sterling.La vengeance est un plat qui se mange froid ? Ce précepte, l'ancien Red l'a visiblement intégré depuis novembre, mais il l'a aussi revisité, ce soir à l'Etihad Stadium : avec lui, il se mange froid ET épicé. Fautif sur le penalty de l'ouverture du score et éliminé sur le second but, Gomez l'a appris à ses dépens. Dans son sillage, c'est tout Liverpool qui a sombré. Accueilli par une haie d'honneur à son entrée Lire la suite de l'article sur SoFoot.com