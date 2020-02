Manchester City et Gabriel Jesus font céder Leicester

Longtemps mis en échec par Kasper Schmeichel, qui a notamment détourné un penalty d'Agüero, Manchester City a dû attendre l'entrée de Gabriel Jesus pour forcer la décision sur la pelouse de Leicester. Vainqueurs sur le plus petit des scores (0-1), les Citizens repoussent les Foxes à sept longueurs et confortent leur deuxième place.

Leicester 0-1 Manchester City

Vardy, la guigne

Manchester

Croiser son ex ne fait pas plaisir à grand monde. Surtout pas à Kelechi Iheanacho, muet et battu cinq fois en autant de rencontres par Manchester City depuis son départ despour Leicester en 2017. Percuté de plein fouet et mis KO par Ederson, le portier des, l'attaquant nigérian a une nouvelle fois connu un match compliqué face à son ancien club. Pas tout à fait remis de ce choc et remplacé à la mi-temps, c'est du banc que l'attaquant nigérian a assisté à la défaite de son équipe, la sixième sur les sept derniers matchs face à City, ce soir au King Power Stadium (0-1).Plus entreprenants en début de partie, lesauraient pourtant pu prendre les devants dès la 8minute, si ce tir croisé de Vardy, mis sur orbite par Tielemans après une perte de balle de Laporte, n'avait pas échoué sur le poteau. Muet depuis le 21 décembre et un pion contre... City, le meilleur buteur de Premier League (17 buts) ne le sait pas encore, mais cette première occasion sera la plus belle du match, pour Leicester. Car derrière, City prend comme à son habitude le contrôle des opérations. Sifflé à chacune de ses prises de balle, Mahrez ne met d'ailleurs qu'une minute à répondre à son ancien compère. Mais sa frappe lointaine est écartée par Schmeichel (9), également décisif du pied devant Gündogan (17).