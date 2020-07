Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manchester City en balade sur le terrain de Watford, en sursis Reuters • 21/07/2020 à 21:31









Manchester City en balade sur le terrain de Watford, en sursis par Florian Burgaud (iDalgo) Watford est à un match du précipice. Largement dominés 4-0 par Manchester City ce mardi soir dans son antre de Vicarage Road, les joueurs d'Hayden Mullins, nommé il y a quelques jours en remplacement de Nigel Pearson, restent 17es de Premier League avec trois points d'avance sur Aston Villa et Bournemouth. Le souci, c'est que les Villains jouent Arsenal à 21h15 : en cas de succès, il doubleraient, à la différence de but, Watford. Quoi qu'il se passe, la dernière journée promet d'être folle avec trois équipes en trois unités et deux places au purgatoire avec Norwich, déjà condamné.

