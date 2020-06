Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manchester City élimine Newcastle et rejoint Arsenal Reuters • 28/06/2020 à 22:24









Manchester City élimine Newcastle et rejoint Arsenal par Matthieu Cointe (iDalgo) Manchester City s'est qualifié pour les demi-finales de la FA Cup. L'équipe de Pep Guardiola a pris la mesure de Newcastle dimanche soir (2-0). À St. James Park, Kevin de Bruyne a ouvert le score sur pénalty en première période avant que Raheem Sterling ne fasse le break peu après l'heure de jeu. City rejoint Arsenal, Manchester United et Chelsea dans le dernier carré. Les Skyblues affronteront les Gunners alors que les Red Devils devront venir à bout des Blues. Les rencontres sont prévues pour les 18 et 19 juillet.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.