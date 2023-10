information fournie par So Foot • 29/10/2023 à 18:36

Manchester City donne une leçon à Manchester United

Bien plus complet que son voisin en rouge, le champion en titre a imposé sa loi à MU sur la pelouse d'Old Trafford (3-0). Grâce à un Haaland décisif, City recolle à deux points de Tottenham et postule plus que jamais à sa propre succession.

Manchester United 0-3 Manchester City

Buts: Haaland (26 e sp, 49 e ) et Foden (80 e ).

Depuis 1996, Gene Kelly n’est malheureusement plus de ce monde. Mais ce soir à Manchester, l’artiste américain était indirectement mis à l’honneur lorsque le parcage des Citizens s’est mis à chanter sous la pluie à dix minutes de la fin du match. Après le troisième but inscrit par Foden, Manchester City n’avait plus aucune raison de craindre un éventuel retour de son voisin dominé dans tous les secteurs du jeu. Ce n’était pas une comédie musicale, mais plutôt une énième tragédie pour United. De son côté, le champion en titre était le seul chef d’orchestre de ce derby à sens unique.…

Par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com