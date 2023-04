Manchester City donne une leçon à Arsenal

Le choc tant attendu de cette fin de saison en Premier League a tourné court. Ultradominateur, Manchester City n'a fait qu'une bouchée d'Arsenal (4-1) et réalise un grand pas en avant vers le titre.

Manchester City 4-1 Arsenal

Buts : De Bruyne (7 e , 54 e ), Stones (45 e +2) et Haaland (90 e +5) pour les Citizens // Holding (86 e ) pour les Gunners

Le scénario semblait inéluctable, et pourtant tout le monde espérait un duel serré dans ce choc de titans. Vainqueur de ses six derniers matchs en Premier League, Manchester City partait largement favori chez les bookmakers , d’autant qu’Arsenal tournait au ralenti depuis trois semaines (trois matchs nuls consécutifs) et semblait perdu d’avance. Malheureusement pour les amateurs de sensations fortes, l’Etihad Stadium, garni et bruyant comme l’espérait Pep Guardiola avant la rencontre, a finalement été le théâtre d’une démonstration solitaire de Manchester City, impitoyable bourreau d’Arsenal (4-0), battu pour la quinzième fois sur les seize derniers affrontements contre les Citizens . La loi des séries a encore frappé.…

Par Fabien Gelinat pour SOFOOT.com