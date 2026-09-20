Manchester City distance Arsenal, Liverpool se replace

Comme au bon vieux temps. Pep Guardiola n’est plus là, mais Manchester City n’a pas perdu la main. Les Skyblues sont sortis vainqueurs d’un match fou contre Sunderland ce dimanche (5-3). Brian Brobbey a fait des misères à la défense mancunienne en égalisant une fois (12 e ), deux fois (33 e ), puis en réduisant le score (59 e ). City a réussi à s’en sortir grâce à sa force de frappe offensive : Enzo Fernandez (9 e ), Rayan Cerki (29 e ), Antoine Semenyo (43 e , 57 e ) et Erling Haaland (83 e ) ont trouvé le chemin de filets, permettant à leur équipe de décrocher une cinquième victoire en cinq journées . Manchester City est désormais seul leader de Premier League , trois points devant Arsenal.

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QB pour SOFOOT.com