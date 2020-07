Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manchester City déroule contre Newcastle Reuters • 08/07/2020 à 21:57









Manchester City déroule contre Newcastle par Léo De Garrigues (iDalgo) Une réaction en bonne et due forme. Trois jours après la défaite concédée sur la pelouse de Southampton (1-0), Manchester City réagit parfaitement en étrillant Newcastle (5-0). Dès la 10e minute, Gabriel Jesus a ouvert le score en profitant d'un service parfait de David Silva avant que Riyad Mahrez ne conclut un enchaînement collectif de haut vol à la 21e minute. Au retour des vestiaires, Federico Fernández a marqué contre son camp et offert le 3e but aux Citizens. David Silva puis Raheem Sterling ont parachevé le succès mancunien. Au classement, les hommes de Pep Guardiola pointent à 20 longueurs de Liverpool et ont 9 points d'avance sur la 3e place de Chelsea. Plus bas, Newcastle met fin à une série de 6 matchs sans défaite et est 13e de Premier League. Dans le même temps, Sheffield a pris la mesure de Wolverhampton (1-0) tandis que West Ham s'est incliné à domicile contre Burnley (0-1).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.