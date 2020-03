Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manchester City décroche sa troisième League Cup d'affilée Reuters • 01/03/2020 à 19:54









Manchester City décroche sa troisième League Cup d'affilée par Hugo Chalmin (iDalgo) Manchester City a souffert mais il s'est adjugé la victoire ! Lors de la finale de la League Cup qui l'opposait à Aston Villa, tombeur de Liverpool puis de Leicester, les Citizens ont tremblé jusqu'à la dernière minute pour finalement s'imposer sur le score de 1-2. Tout a bien commencé pour les hommes de Pep Guardiola dans cette partie. Ces derniers ouvrent le score dès la 20e minute par l'intermédiaire d'Agüero avant que Hernandez ne vienne doubler la mise dix minutes plus tard. Un but qui intervient après un corner anormalement attribué aux Skyblues. Les Villans ne se démoralisent pas et reviennent dans le match grâce un but de Samatta juste avant la pause. En seconde période, les joueurs de Dean Smith poussent pour égaliser. Ils en sont tout proche à la 88e minute mais Angels voit sa frappe heurter le poteau. Manchester City finit par s'en sortir et décroche là sa 7e League Cup, la troisième consécutive.

