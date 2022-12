Manchester City contrarié par Everton, Newcastle reste muet

Mis sur les bons rails par Erling Haaland, Manchester City a finalement concédé le nul contre Everton (1-1), offrant une belle occasion au leader Arsenal de prendre le large ce soir. Accroché par Leeds (0-0), Newcastle a également lâché du lest. Derrière, Fulham a enfoncé la lanterne rouge Southampton (2-1) et Crystal Palace a terminé l'année sur une bonne note à Bournemouth (0-2).

Manchester City 1-1 Everton

Bousculé dès la 1minute de jeu, Erling Haaland a rappelé qu'il avait du répondant en marquant après un gros travail de Riyad Mahrez (24). Malgré une belle occasion pour John Stones, dont la tête a trouvé le poteau (44), le champion ne s'est pas mis à l'abri. Et Everton l'a puni sur son premier tir de la partie, lorsque Demarai Gray a fixé Akanji et nettoyé la lucarne (64). City devra s'en contenter, en dépit de l'entrée du champion du monde Julián Álvarez et d'un temps additionnel XXL, notamment dû à un problème avec le micro d'un arbitre assistant, qui avait coupé le jeu pendant six minutes., comme le nombre de buts de Haaland en PL. Seulement deux de moins que le meilleur total de la saison 2021-2022.

Un bijou signé Demarai Gray

Bournemouth 0-2 Crystal Palace

