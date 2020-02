Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manchester City conforte sa deuxième place Reuters • 19/02/2020 à 23:21









Manchester City conforte sa deuxième place par Matthieu Cointe (iDalgo) Manchester City a remporté son match en retard de la 26e journée de Premier League face à West Ham (2-0). À l'Etihad Stadium, les Skyblues renouent avec la victoire, deux semaines après le revers subi à Tottenham. Rodri a ouvert le score à la 30e minute, d'une belle tête sur un corner de Kevin de Bruyne. Le Belge s'est ensuite illustré en inscrivant son huitième but en championnat cette saison pour faire le break à l'heure de jeu. Les Citizens restent dauphins de Liverpool et prennent quatre points d'avance sur Leicester, troisième. Les deux équipes s'affronteront samedi prochain dans un match capital dans la course à la deuxième place. Les Hammers manquent l'occasion de sortir de la zone de relégation et restent 18e, à un petit point d'Aston Villa, 17e.

