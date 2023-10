Manchester City condamne l’attitude de ses supporters après un hommage à Bobby Charlton

Bobby Charlton ne méritait pas ça.

Légende de Manchester United et du foot anglais, Bobby Charlton, décédé ce samedi, a reçu de vibrants hommages un peu partout à travers l’Angleterre et le monde. Y compris à Manchester City, rival historique des Red Devils . Mais cela n’a semble-t-il pas plu à tout le monde, puisqu’on a pu entendre certains chants moqueurs et plus que limite quant au décès de l’ancien Ballon d’or à l’Etihad Stadium. Une attitude fermement condamnée par les Citizens , qui ont publié un communiqué, relayé par Sky Sport News, au sein duquel ils annoncent que « le club condamne ces chants avec la plus grande fermeté, et s’excuse sans réserve, auprès de la famille et des amis de Sir Bobby, et de tous les gens à Manchester United. » …

JF pour SOFOOT.com