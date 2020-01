Manchester City cartonne Aston Villa

par Samuel Martin (iDalgo)

En déplacement à Aston Villa ce dimanche après-midi pour le compte de la 22e journée de Premier League, Manchester City n'a pas tremblé (1-6) et retrouve sa deuxième place au classement. Après le faux pas de Leicester hier, les Citizens ont sorti le grand jeu et notamment Sergio Aguero. L'attaquant argentin signe un triplé pour totaliser 13 buts en championnat. Comme ces dernières semaines, Ryad Mahrez a également brillé. L'ailier algérien s'est offert un doublé en 6 minutes (18', 24') pour donner l'avantage à son équipe. Le 6e but des hommes de Guardiola est l'oeuvre de Gabriel Jesus. Les Villans restent 18e malgré la réduction du score, pour l'honneur d'Anwar El-Ghazi sur pénalty (91').