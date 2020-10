Manchester City bat Arsenal dans la douceur grâce à Raheem Sterling

Très tranquillement, Manchester City a comme d'habitude battu Arsenal. Sur le plus petit des scores cette fois, et grâce à une réalisation de Raheem Sterling au cœur de la première période. Décevants, les Gunners ont encore du boulot pour batailler avec les meilleurs du pays.

Manchester City 1-0 Arsenal

65% de possession, devinez en faveur de qui...

3-0. 0-3. 3-1. 0-2. 0-3. 3-1. 2-2. 2-1. 2-2. Tels sont les derniers scores des oppositions entre Manchester City et Arsenal en Premier League, depuis 2016. Tous en faveur des, lorsqu'un nul n'arrive pas à s'intercaler entre les succès. Dès lors, comment aurait-on pu voir autre chose qu'une victoire mancunienne ce samedi ?Mathématiquement, pragmatiquement, sereinement, doucement et calmement, lesl'ont donc emporté dans ce choc un poil décevant. Sur la plus petite des marges pour une fois, grâce à une réalisation assez précoce de Sterling. Suffisant, largement suffisant pour venir à bout de cesencore et toujours inférieurs. Nouvel essai lors de la prochaine confrontation.À première vue, Manchester fait office de favori. Reste que de fil en aiguille, l'Arsenal d'Arteta semble gagner en cohérence malgré sa défense en mousse (où Holding, blessé à l'échauffement, doit laisser sa place à Luiz avant même le coup d'envoi). De plus, l'entraîneur espagnol connaît parfaitement Guardiola (l'inverse étant également vrai) pour avoir travaillé avec lui il n'y a pas si longtemps. Alors, que peuvent bien donner ces premières minutes ? Comme d'habitude, City inflige un pressing d'enfer à son adversaire. Comme Lire la suite de l'article sur SoFoot.com