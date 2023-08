Manchester City-Arsenal : Kai Havertz, l’heure du reboot

Transfuge de Chelsea, Kai Havertz s'apprête à démarrer officiellement sous ses nouvelles couleurs avec Arsenal, ce dimanche contre Manchester City, lors du Community Shield (17h). Avec un objectif commun à son nouveau club : redevenir une tête d'affiche outre-Manche.

Il y a un peu plus de deux ans, le 29 mai 2021 exactement, Kai Havertz brillait sous les projecteurs de la scène européenne et inscrivait l’unique but de la finale de la Ligue des champions face à Manchester City, permettant ainsi à Chelsea de décrocher une deuxième C1 inattendue, neuf ans après la première. 797 jours plus tard, Havertz a fait ses valises pour aller de l’ouest au nord de Londres, enfiler la tunique rouge et blanche d’Arsenal et relancer une carrière qui commençait à moisir avec les Blues . Un transfert entre rivaux à 75 millions d’euros et un contrat de cinq ans que l’international allemand (37 sélections, 13 buts) va devoir justifier dès ce dimanche lors du Community Shield face aux Citizens .

Une recrue, plusieurs questions

Les supporters d’Arsenal attendent évidemment beaucoup de l’ancien attaquant de Leverkusen. S’il n’est pas la recrue la plus chère des Gunners sur ce mercato estival (devancé par Declan Rice), Havertz suscite néanmoins beaucoup d’interrogations. Depuis cette fameuse finale de Coupe d’Europe, sa trajectoire a piqué vers le bas. Entre un club secoué par le départ précipité de Roman Abramovitch et l’arrivée de Todd Boehly, ainsi qu’un dernier exercice de Premier League catastrophique conclu à la douzième place, l’environnement n’était pas optimal pour un joueur en perte de confiance. Des circonstances atténuantes qui ne doivent pas être l’unique raison du rendement famélique de Havertz sur les deux dernières années (94 matchs, 23 buts, 7 passes décisives), en décalage total avec les 80 millions déboursés par les Blues à l’été 2020.…

Par Fabien Gelinat pour SOFOOT.com