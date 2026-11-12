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Manchester a tranché pour Michael Carrick
information fournie par So Foot 12/11/2026 à 10:59

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Manchester a tranché pour Michael Carrick

Manchester a tranché pour Michael Carrick

Et un nouveau coach mis à la porte par Manchester, un ! Sur la sellette depuis de longues semaines, Michael Carrick a finalement été démis de ses fonctions par les Red Devils , selon différents médias anglais. Une information notamment confirmée par Andy Mitten de The Athletic. Adulé en fin de saison dernière, lui qui avait été capable de qualifier les Mancuniens pour la Ligue des champions, il n’a réussi à garder la même recette depuis la reprise .

Une seule victoire en championnat

Malgré un mercato intéressant et plus ciblé que ces dernières années, Manchester continue de s’embourber depuis le début de saison et pointe aujourd’hui à une honteuse 18 e place en Premier League , où les Red Devils n’ont gagné qu’une seule de leurs 10 premières rencontres , au mois d’août. Carrick fait ainsi les frais d’un club qui n’a plus le temps de laisser filer les points et qui ne souhaite pas s’enliser dans la lutte pour le maintien cette saison .…

JF pour SOFOOT.com

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