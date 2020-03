Mamadou Samassa : "Je suis en train de lire l'autobiographie de Didier Drogba"

Alors que la Süper Lig était un des derniers championnats européens encore debout, le ministre des Sports turc a annoncé la fin de la récré. Une décision logique et attendue, même pour Mamadou Samassa, qui jouait encore le titre avec Sivasspor malgré la défaite ce lundi à Antalyaspor (1-0). Éloigné de ses proches, le gardien de but de 30 ans se prépare à sa première semaine de confinement.

"C'était sans doute un peu plus judicieux de tout arrêter car le nombre de cas augmente. À un moment donné, quand il est question de santé, il faut faire attention."

L'œil de Sivas

On aurait aimé continuer, mais vu que le championnat s'arrête pour des questions de sécurité, je pense que c'est mieux pour tout le monde.Mercredi, après le discours du président de la République, on pensait que ça allait être annulé alors que non. Finalement, le lendemain, les dirigeants des fédérations sportives turques se sont réunis et ils ont décidé de suspendre les championnats. C'était sans doute un peu plus judicieux de tout arrêter car le nombre de cas augmente. À un moment donné, quand il est question de santé, il faut faire attention, donc c'était mieux pour nous qu'on stoppe quelque temps notre métier.En fait, on ne sait pas vraiment s'il est parti pour ça ou pas, on n'a pas toutes les informations de son côté comme de celui du club. Du coup, c'est difficile de juger sa décision et de savoir quoi en penser.En fait, je m'étais dit que j'allais rentrer en famille pendant la trêve. Malheureusement ce n'est plus possible, je suis bloqué vu que les frontières sont fermées.