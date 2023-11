Mamadou Sakho quitte Montpellier

Fin de l’histoire.

« Il faut savoir quitter la table lorsque le RESPECT n’est plus servi ! Suite à l’incident qui s’est déroulé la semaine dernière au centre d’entraînement et pour lequel je décline toute responsabilité, j’ai décidé, en ce jour du 02/11/2023, de mettre fin à ma collaboration avec le Montpellier Hérault Sport Club » , a écrit Mamadou Sakho sur ses réseaux sociaux. Une décision qui fait suite à l’altercation que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain aurait eue avec son entraîneur Michel Der Zakarian la semaine passée à la fin d’une séance d’entraînement. « J’ai passé deux années dans ce club familial où j’ai pris plaisir à partager mon expérience du haut niveau avec mes coéquipiers et mes « petits frères » du centre de formation. Enfin, je tenais à remercier tout particulièrement le président, Laurent Nicollin, qui, comme son défunt père le faisait avant lui, dirige le MHSC avec les valeurs et les principes qui me sont chers » , précise-t-il enfin dans son communiqué. À 33 ans, Sakho aura disputé 49 matchs toutes compétitions confondues avec le MHSC.…

MD pour SOFOOT.com