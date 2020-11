Mamadou Sakho, la victoire et les séquelles

La Haute Cour de la division du Queen's Bench à Londres a donné raison à Mamadou Sakho face à l'Agence Mondiale Antidopage ce mercredi. L'international français ne s'est jamais dopé ni n'a eu l'intention de le faire, et sera dédommagé financièrement. Il a donc lavé son honneur. Mais il ne faudra jamais oublier qu'il a aussi perdu quatre années dans la meilleure période de sa vie de sportif.

Pas de finale de Ligue Europa et d'Euro en 2016

" Dans un court texte publié sur son profil Twitter, Mamadou Sakho a savouré sa victoire ce mercredi 4 novembre. Une victoire dans une bataille de longue haleine contre l'Agence Mondiale Antidopage, qui l'accusait en avril 2016 d'avoir consommé une substance interdite, l'higénamine, présente dans un brûleur de graisses. Accusation qui avait découlé sur une suspension pour la fin de saison en club et en sélection, avant un blanchiment par l'UEFA le 8 juillet 2016. "", déclarait l'international français à la sortie de son audience devant la Haute Cour de la division du Queen's Bench à Londres, qu'il avait saisie pour " diffamation ". Quelques minutes avant, l'avocat de l'AMA avait lu une déclaration sans équivoque : "". Accessoirement, l'Agence acceptait aussi de verser des dommages et intérêts "" et de payer les frais de justice du joueur de Crystal Palace. Suffisant ?Quand on regarde dans le rétroviseur, que l'on envisage les 14,5 millions d'euros que l'ancien Titi parisien réclamait en réparation, on peut s'interroger. Car si dans sa stratégie, le représentant du Français a argumenté sur un préjudice financier - l'accusation de dopage aurait précipité son départ de Liverpool et donc un " déclassement " professionnel - c'est l'ensemble d'une carrière qui a été remise en question. Le 28 avril 2016, quand il entre officiellement dans une suspension provisoire de 30 jours, Mamadou Sakho a le vent dans le dos et des perspectives uniques. Il sort d'un derby de la Mersey à Anfield gagné 4-0 comme titulaire et buteur. Son club est en demi-finale de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com