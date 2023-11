Mamadou Sakho, de héros en bas

Après un accrochage avec Michel Der Zakarian, Mamadou Sakho a mis fin à son histoire avec Montpellier, d'un commun accord avec le club. À la veille d'un déplacement au PSG, où le défenseur s'est construit, et près de dix ans jour pour jour après son doublé mémorable face à l'Ukraine. Des hauts et des bas dans une carrière qui ne lui aura pas toujours appartenu.

Ce n’était pas le jour d’une finale de Coupe du monde ni celui d’un match pour remporter un trophée, mais ils sont nombreux à se souvenir où ils étaient le 19 novembre 2013. Ce n’est pas tant la date qui importe, c’est le moment. Celui d’un basculement, d’une soirée à part au Stade de France, où les Bleus s’étaient réconciliés avec leur public dans une chaleur rarement atteinte dans l’enceinte dyonisienne. Un succès contre l’Ukraine pour décrocher un ticket inespéré pour le Mondial au Brésil (3-0, après une défaite 2-0 lors du barrage aller). Un héros, aussi, pas celui qu’on attendait. Au milieu des Karim Benzema, Franck Ribéry, Paul Pogba ou Mathieu Valbuena, la cape revient à Mamadou Sakho, devenu l’icône du soudain renouveau tricolore après avoir signé un doublé, deux buts de renard des surfaces, dans la folie de Saint-Denis. « Il était juste derrière moi dans le bus, il était très déterminé , rembobine Valbuena. Parfois, il y a une bonne étoile et c’était sa soirée. Il n’avait même pas les mots pour le décrire. » Une star française était née, à quelques stations de métro du 18 e arrondissement de Paris, son véritable lieu de naissance.

Dix ans après ce qui peut être considéré comme le point de départ d’un âge d’or de l’équipe de France, les Bleus ont accouché de nouvelles idoles et Sakho a poursuivi sa route, à sa manière, entre les obstacles et parfois loin de la lumière. Depuis 2021, il est revenu en Ligue 1, son premier amour, à Montpellier, où il évoluait dans un certain anonymat, sans le costume de titulaire depuis quelque temps (7 minutes de jeu cette saison). Le défenseur de 33 ans en est sorti la semaine dernière suite à une altercation avec Michel Der Zakarian, racontée dans différentes versions. L’entraîneur montpelliérain a livré la sienne de façon laconique en conférence de presse : « Il ne s’est rien passé dans le vestiaire, juste un petit accrochage, c’est tout. On en rajoute beaucoup. » Ce jeudi soir, à la veille de Paris-Montpellier, Sakho a publié un communiqué dans lequel il « décline toute responsa

Par Julien Faure et Clément Gavard pour SOFOOT.com