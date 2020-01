Malus automobile : faut-il acheter sa voiture avant le nouveau barème?

Difficile de s'y retrouver actuellement dans la jungle du malus automobile. Le barème a en effet déjà été modifié depuis le 1er janvier. Mais une nouvelle mouture, qui durcira encore le dispositif, est à l'étude. Il s'agit de tenir compte des nouvelles normes d'homologation européenne.En attendant, les automobilistes qui souhaitent faire l'acquisition d'un nouveau véhicule s'interrogent : faut-il se précipiter dès maintenant en concession, avant une éventuelle hausse des tarifs, ou au contraire attendre quelques mois l'instauration du nouveau dispositif ? La réponse se situe entre les deux, en fonction des modèles.Depuis le 1er janvier, le barème du malus écologique a été durci. Avec un seuil de déclenchement abaissé de 117 à 110 g de CO2 par kilomètre (g/km), selon le cycle d'homologation, dit NEDC, actuellement utilisé dans toute l'Union européenne (UE). Les montants, appliqués par paliers, ont, eux, été relevés. Résultat : un nombre plus important de voitures doivent désormais s'acquitter d'un malus et celui-ci coûte plus cher. Ainsi, le montant du premier niveau de taxe (à partir de 110 g/km donc) est passé de 35 à 50 € : c'est la taxe que vous payez en plus du prix du véhicule à l'achat par exemple d'une Toyota Yaris 110 cv. Tous les autres échelons ont également été modifiés et, en bout de chaîne, le montant maximal est passé de 10 500 € au-delà de 191 g/km, à 12 500 € au-delà de 173 g/km. Dans la prochaine version, il atteindra même les 20 000€ pour les véhicules les plus polluants (au-delà de 184 g/km de CO2), comme la Ford Mustang.Une nouvelle homologation européenne change la donnePourquoi modifier encore une fois, et si rapidement, le dispositif de bonus/malus ? Pour l'adapter à l'entrée en vigueur du nouveau cycle d'homologation des véhicules voulu par l'UE. Plus proche des conditions réelles d'utilisation, et donc plus exigeant, ce cycle, appelé ...