Malus auto : le barème devrait culminer à 20 000 euros en 2020

La proposition figure dans un amendement au projet de budget 2020, dont l'examen s'achève jeudi à l'Assemblée nationale. Comme nous l'avions déjà indiqué, le quotidien économique Les Échos confirme que le texte contient un nouveau barème du malus culminant à 20 000 euros pour les voitures émettant plus de 184 g/km de CO2.La note est particulièrement salée, car le malus qui plafonne pour quelques jours encore de 2019 à 10 500 euros pour les plus de 191 g devrait augmenter de 9 500 euros pour les plus de 184 g/CO2 dès le 1er janvier prochain. Soit 20 000 euros alors qu'une voiture émettant actuellement 185 g est passible de 8 753 euros.Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire avait déclaré le mois dernier vouloir déplafonner le nouveau malus automobile 2020, constatant qu'au-delà de 173 grammes de CO2 émis par kilomètre, il ne progressait plus. Ce déplafonnement affecte, selon une grille additionnelle publiée par L'Automobile & L'Entreprise, des voitures considérées comme fortement émettrices de CO2, selon une grille « au gramme près » rehaussée d'une dizaine de points. Cette fourchette (voir ci dessous) est particulièrement vorace puisqu'elle passe d'une ponction maximale de 12 552 à 20 000 euros. Et ce ne sont pas forcément des supercars qui sont frappées, mais des voitures sportives intermédiaires comme une Renault Mégane RS qui sont également concernées.En revanche, le ministère a renoncé, pour...