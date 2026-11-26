Une enquête est ouverte pour "sévices graves" contre l'abattoir de Luxeuil-les-Bains, à Vesoul, en Haute-Saône alors que l'association de défense des animaux L214 demande sa fermeture ( AFP / Emmanuel Dunand )

Une enquête est ouverte à Vesoul contre l'abattoir de Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), notamment pour "sévices graves", a-t-on appris jeudi du parquet, tandis que l'association de défense des animaux L214 demande sa fermeture, images à l'appui.

Des vidéos tournées par L214 entre juillet et novembre 2026 montrent des animaux "saignés et suspendus par une patte alors qu'ils sont encore sensibles et conscients".

"Des chevaux subissent plusieurs étourdissements ratés, des veaux sont poussés à coups d'aiguillon électrique, des moutons et des chèvres s'échappent des équipements censés les retenir et errent dans l'abattoir, les pattes dans le sang", énumère l'association dans un communiqué.

Sébastien Arsac, directeur des enquêtes de L214, dénonce une "cruauté inadmissible", qui "se déroule sous la vigilance des services vétérinaires de la préfecture".

Il exige "la fermeture d'urgence" de l'abattoir de Luxeuil et demande à la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, "un audit général de tous les abattoirs".

Cette demande d'audit des abattoirs n'a jusqu'à présent jamais obtenu de réponse.

Le problème est "systémique", déplore l'association, qui souligne qu'il s'agit de sa dixième enquête dans un abattoir en deux ans.

La plainte de L214, déposée auprès du tribunal judiciaire de Vesoul, vise la Société d'abattage des Vosges saônoises qui gère l'abattoir mis en cause.

"Une enquête est ouverte du chef de sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif concernant l'abattoir de Luxeuil-les-Bains", a indiqué le parquet de Vesoul à l'AFP jeudi soir.

Contactée par l'AFP, la préfecture de Haute-Saône, mise en cause par L214 qui l'accuse d'avoir eu connaissance de la situation et de l'avoir laissée perdurer, n'a pas fait de commentaire.

Le comédien Tristan Lopin, qui commente les images de L214 tournées dans cet abattoir, soutient l'action de l'association et appelle à signer une pétition pour la fermeture de l'établissement.

Les investigations, confiées à la Brigade de recherches de Lure et à la Brigade territoriale autonome de Luxeuil-les-Bains, sont en cours, a précisé le parquet.