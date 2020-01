Malte : le nouveau Premier ministre promet de la continuité «après la tempête»

Malte entre dans une nouvelle ère après le scandale de l'assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia. Le nouveau Premier ministre de l'archipel, Robert Abela, a reconnu dimanche « des erreurs » et a promis de « renforcer l'Etat de droit » mais s'est inscrit « dans la continuité » de son prédécesseur Joseph Muscat, « après la tempête » provoquée par l'enquête sur le meurtre de la reporter d'investigation. « Je suis déterminé à garder ce qui est bon et à changer ce qui est mauvais. Je promets de travailler avec ce Parlement pour continuer à renforcer l'Etat de droit et la bonne gouvernance », a déclaré Robert Abela devant des centaines de supporteurs survoltés du Parti travailliste dont il est devenu chef dans la nuit. Député pour la première fois en 2017Avocat de 42 ans, il a été élu chef du « Partit Laburist » avec près de 58 % des voix contre 42 % pour Chris Fearne, un chirurgien de 56 ans, vice-Premier ministre sortant, qui faisait pourtant figure de favori. Abela, père d'une fillette de 7 ans et marié à une avocate, secrétaire générale du Labour maltais, est relativement novice en politique puisqu'il n'est devenu député pour la première fois qu'en 2017. Mais il connaît bien les arcanes du pouvoir pour avoir participé aux conseils des ministres en tant que consultant légal du gouvernement sortant.En devenant chef du parti, il succède donc au Premier ministre sortant Joseph Muscat qui a dû se résoudre à quitter son poste prématurément car il était accusé d'interférences dans l'enquête sur l'assassinat en 2017 de la journaliste d'investigation Daphne Caruana Galizia.Abela a néanmoins reconnu des « erreurs »Sans jamais évoquer ces accusations, Robert Abela a néanmoins reconnu des « erreurs ». Pour le reste, son projet de gouvernement s'inscrira « dans la continuité » de celui de Muscat. « Le projet de Joseph nous a apporté dix victoires électorales ...