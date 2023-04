Malo Gusto fait le point sur son investissement à Lyon

Il a malo crâne.

Ce dimanche, Malo Gusto effectuait son retour sur les terrains après une blessure aux ischio-jambiers. Désormais prêté par Chelsea avec qui il a signé un contrat jusqu’en juin 2030, Gusto avait sans doute rêvé meilleur scénario pour sa reprise. Le jeune défenseur latéral est pointé du doigt par les supporters lyonnais depuis son but contre son camp à la dernière minute de l’Olympico. En conférence de presse ce mercredi, il est revenu sur cette action. « C’est un peu facile de me jeter la pierre, mais c’est comme ça, je l’accepte, et je dois me rattraper, a dit le joueur de 19 ans ce mercredi en conférence de presse. Je m’en veux beaucoup sur la balle de match que j’ai eue. Je devais faire mieux, mais il faut switcher maintenant. » …

MH pour SOFOOT.com