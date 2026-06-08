Malo Gusto : de quoi relever le niveau ?

Nouvel élément dans le deck de Didier Deschamps, Malo Gusto pourrait durablement s’installer dans le couloir droit des Bleus pendant cette Coupe du monde. Une belle consécration pour celui qui se voyait rugbyman.

Le 13 octobre 2023, la France s’imposait sans trembler aux Pays-Bas (1-2). Une victoire synonyme de qualification pour l’Euro 2024 dont Malo Gusto se souvient certainement, puisqu’il fêtait sa première cape ce soir-là. Pourtant, son entrée en jeu à dix minutes du terme n’a rien eu de vraiment flamboyant. Débordé au propre comme au figuré, Gusto voyait les ailiers néerlandais filer comme des balles dans le couloir droit, puis son vis-à-vis, Quilindschy Hartman, réduire la marque pour les Oranje sur ce même côté.

Coïncidence ou non, cette première chaotique est alors restée sa seule sélection pendant plus d’un an. Jusqu’à cette saison 2025-2026, où l’Isérois a fini de briser tous ses plafonds de verre pour devenir l’une des options privilégiées de Didier Deschamps en défense et l’une des valeurs sûres de nos 26 mondialistes. « Je suis là pour jouer » glissait-il d’ailleurs à l’annonce de la liste. Mais alors, l’équipe de France a-t-elle enfin (re)trouvé son prochain latéral droit ?…

Tous propos recueillis par AB et VM, sauf ceux des Gusto tirés de RMC Sport, du Parisien et de Onze Mondial.

Par Adel Bentaha et Vincent Miffon pour SOFOOT.com