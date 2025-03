Malnutrition: à l'heure du repli américain, Macron rappelle "la nécessité de ce combat"

Le président Emmanuel Macron au sommet "Nutrition for Growth", le 27 mars 2025 à paris ( POOL / Thibault Camus )

Le président français Emmanuel Macron a souligné jeudi la "nécessité (du) combat" contre la malnutrition, dans un contexte d'incertitude sur les financements de l'aide au développement dans de nombreux pays, à commencer par les Etats-Unis de Donald Trump.

"Je sais combien vous traversez un moment difficile", a-t-il déclaré devant un panel d'organisations internationales réunies au Quai d'Orsay aux côtés d'entreprises jeudi soir, à l'occasion d'un "sommet nutrition pour la croissance."

Tenu pour la première fois à Londres en 2012 et organisé à tour de rôle par les pays hôtes des Jeux olympiques, ce sommet vise à soutenir la mobilisation à l'égard d'un enjeu aigu qui recueille pourtant moins de 1% de l'aide au développement.

Emmanuel Macron a dit jeudi que la France avait prévu "750 millions d'euros" consacrés à des projets favorisant la nutrition, portés par l'Agence française de développement (AFD) et l'aide alimentaire programmée (AAP) du ministère des Affaires étrangères.

Entre la faim, la sous-nutrition, mais aussi le surpoids et les maladies liées à une alimentation transformée manquant de nutriments, plus de 2,8 milliards de personnes souffrent de malnutrition dans le monde, au Sud comme au Nord, selon la FAO.

Ce sommet intervient alors que le président américain, Donald Trump, a décidé le quasi-démantèlement de l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), qui disposait d'un budget annuel de 42,8 milliards de dollars et représentait à elle seule 42% de l'aide humanitaire déboursée dans le monde.

le Premier ministre français, François Bayrou lors du sommet "Nutrition for Growth" à Paris, le 27 mars 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La situation était déjà tendue, avec une aide publique au développement en recul dans de nombreux pays dont l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni, dans un contexte de difficultés économiques ou d'accroissement des dépenses militaires.

En 2025, au moins 14 millions d'enfants victimes de malnutrition pourraient ne pas avoir accès à l'aide dont ils ont besoin en raison des coupes drastiques dans l'aide internationale, a mis en garde l'Unicef mercredi.

Pour l'Union européenne, Hadja Lahbib, commissaire à la gestion des crises, chargée notamment de la coopération internationale et de l'aide humanitaire, a annoncé jeudi "un nouvel engagement de 3,4 milliards d'euros pour la période 2024-27 (...) pour renforcer notre combat mondial contre la malnutrition".

- Le Lesotho "existe" -

Depuis les années 1990, la lutte contre la malnutrition avait progressé: les retards de croissance ont baissé de 45%. Mais depuis le Covid et son impact sur les systèmes alimentaires et sanitaires, les progrès ont marqué le pas.

Une mère nourrit son enfant dans un service de malnutrition d'un hôpital, près de Kauda, dans les Monts Nouba, le 15 juin 2024 au Soudan ( AFP / GUY PETERSON )

Le taux de faible poids à la naissance stagne, le taux d'anémie des femmes en âge de procréer augmente et l'obésité explose, dans les pays riches mais aussi à faible revenu, souligne la Banque mondiale.

Selon l'Unicef, 36 millions d'enfants de moins de cinq ans souffraient de malnutrition aiguë en 2022 et 148 millions présentaient un retard de croissance.

Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, le manque à gagner pour le produit intérieur brut (PIB) est estimé entre 11% et 20%. A l'inverse, 100 millions d'euros d'aide publique investis contre la malnutrition, c'est 2,3 milliards d'euros de PIB générés sur 20 ans, selon la Banque mondiale.

La nutrition est le premier levier du développement, a déclaré jeudi le roi Letsie III du Lesotho, décrivant combien la malnutrition affecte la santé mais aussi le développement cognitif, l'éducation et, finalement, le développement d'un pays.

Le roi Letsie III du Lesotho au sommet "Nutrition for Growth", le 27 mars 2025 à Paris ( POOL / Thibault Camus )

"Dans un monde où les ressources deviennent plus rares, nous devons nous focaliser sur les défis les plus essentiels et les solutions qui marchent. Pour l'Afrique, les besoins en nutrition doivent être notre objectif numéro un", a ajouté le roi du Lesotho.

Le Lesotho avait été qualifié par Donald Trump début mars de pays dont "personne n'a jamais entendu parler".

"Quand on vous entend, on est à près sûr que votre pays existe," a rétorqué jeudi Emmanuel Macron après le discours du roi du Lesotho.

Des organisations philanthropiques ont annoncé à l'occasion du sommet de nouveaux financements pour un montant total d'1,25 milliard de dollars.

Parmi ces organisations, la coalition Stronger Foundations ou la fondation Rockefeller, qui va apporter 100 millions de dollars pour aider aux repas scolaires.