Malmené par le Paris FC, l'OL sauve un point sur le gong

Devant au score grâce à Marshall Munetsi, le Paris FC a cru au gros coup jusqu'au bout sur la pelouse d'un OL clairement moins bien ces dernières semaines. Mais un penalty de dernière minutes permet aux Gones de sauver les apparences, même s'ils perdent leur place sur le podium.

Olympique lyonnais 1-1 Paris FC

But : Tolisso (90 e +6) pour l’OL // Munetsi (62 e ) pour le PFC

Battu à Strasbourg et Marseille, Lyon a failli céder face au Paris FC ce dimanche soir avant de gratter un point qui ne sauve pas sa place sur le podium (1-1). Une rencontre longtemps ennuyeuse, finalement illuminée par un nouveau but de Marshall Munetsi. Avant que la VAR ne décide d’accorder un penalty qui fera jaser aux Lyonnais, permettant à Corentin Tolisso d’égaliser sur le gong.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com