Malick Yalcouyé, chauve qui peut

Qu’est-ce qu’il ne faut pas lire sur les réseaux sociaux. Buteur pour sa seconde apparition en Premier League avec Brighton, Malick Yalcouyé ne s’est pas fait remarquer pour son statut d’homme du match contre Chelsea mais plutôt pour sa faible pilosité capillaire. Une particularité physique qui lui a valu, à 20 ans, de voir son âge remis en cause.

Pour sortir Pierre-Emerick Aubameyang de sa guerre ouverte avec sa fédération, il n’en fallait pas tant. Juste une histoire de quelques cheveux (ou du moins pas assez) pour lâcher un commentaire risible sous une publication Instagram depuis supprimée, concernant un Malick Yalcouyé qui n’avait rien demandé. « En 2030, j’aurai 26 ans », fanfaronne l’ex-buteur de l’OM, remettant en question l’âge du milieu ivoirien de Brighton & Hove Albion, buteur dimanche dernier contre Chelsea. Mais non : en 2030, Aubam, lui-même pas mal dégarni, aura bien 41 ans et, jusqu’à preuve du contraire, Yalcouyé en aura 24.

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Propos recueillis par Arsène Belgodère - Soria pour SOFOOT.com