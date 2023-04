Malick Thiaw, taille patron

Recruté l’été dernier pour sept millions d’euros par l'AC Milan, Malick Thiaw franchit les étapes une par une. En déplacement à Rome ce samedi (1-1), le colosse allemand a ainsi pu délivrer une nouvelle prestation XXL en défense.

Si l’expression « faire une entrée fracassante » est souvent (voire exclusivement) réservée aux attaquants, Malick Thiaw pourrait en être une belle exception. Ce samedi, face à la Roma (1-1) et sur la pelouse de l’Olimpico, ce dernier a en effet rendu une copie sans rature : 83% de duels gagnés, 100% de tacles réussis pour un total de cinq interceptions en 45 minutes. Entré en lieu et place de Fikayo Tomori, touché après une méchante béquille reçue d’Abraham (son grand ami), le défenseur allemand est parvenu à pallier l’absence de son coéquipier de la meilleure des manières. Aux côtés de Simon Kjaer, Thiaw s’est ainsi montré infaillible, démontrant une nouvelle fois à Stefano Pioli qu’il dispose d’un véritable roc dans son effectif et faisant au passage oublier la sortie de son comparse anglais. Solide dans les duels, faisant preuve d’une grande rigueur tactique et propre dans les relances, l’ancien joueur de Schalke 04 ne cesse de franchir les caps en Lombardie. Si bien qu’il est assez difficile de lui trouver des défauts.

Petit frère n’a qu’un souhait …

Tristan Pubert pour SOFOOT.com