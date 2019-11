Mali : une nouvelle attaque meurtrière qui interroge

L'accrochage s'est déroulé le 18 novembre, tout près du Niger, au sud de la ville de Ménaka. Une colonne de l'armée malienne roulait vers la frontière quand elle est tombée dans une embuscade à Tabankort menée par sept véhicules, des motos et semble-t-il des tuk-tuks, deux tricycles probablement volés dans un centre de santé. Le combat est intense et le bilan, une fois de plus, très lourd : 24 soldats maliens tués et 29 blessés qui risquent au fil du temps d'augmenter le nombre de victimes. Côté djihadistes : 17 ont été abattus et une centaine de suspects ont été arrêtés. Après l'hécatombe d'au moins cent vingt soldats tués par les djihadistes depuis le 30 octobre et l'abandon de ses postes isolés, l'armée malienne a lancé une contre-offensive dans la vaste région des trois frontières, dans une opération combinée avec des forces du Burkina Faso et du Niger. 1 400 hommes au total, dont la force conjointe du G5 Sahel accusée jusqu'ici de ne pas être opérationnelle.Lire aussi Phébé ? Afrique subsaharienne : le vrai visage du fondamentalisme islamisteTous cherchent depuis une quinzaine de jours à éradiquer les GAT, les groupes armés terroristes affiliés à Al-Qaïda et à Daech, fortement implantés dans cette zone du Gourma qu'ils contrôlent largement. Une opération présentée de grande envergure et bénéficiant du soutien du dispositif français Barkhane, en premier lieu de ses drones, de ses avions Mirage, de ses...